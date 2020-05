Tunisia: Saied, lo Stato è unico e c’è un solo presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Tunisia è un unico Stato, rappresentato da un solo presidente, all’estero e all’interno. Lo ha detto il capo dello Stato tunisino, Kais Saied, nel corso di un messaggio alla nazione per la festa di fine Ramadan. Intervenendo sulla situazione politica all’interno del paese, Saied ha affermato: “Alcuni nostalgici sognano il titorno al passato, altri sono animati da ambizioni puramente personali e altri agiscono con ipocrisia, mentono e diffamano”. Rivolgendosi a chi “vuole seminare discordia”, Saied ha affermato: “Chi gioca con il fuoco si brucia”. Le dichiarazioni del capo dello Stato rispondono in modo indiretto alle ultime azioni di Rachid Ghannouchi, leader del movimento islamista Ennahda e presidente del parlamento, che, regolarmente ha contatti con funzionari di altri Stati. L’ultimo episodio riguarda il messaggio di Ghannouchi rivolto al premier del Governo di accordo nazionale di Tripoli (Gna), Fayez al Sarraj, con cui si è congratulato per la presa del controllo della base aerea di Al Watiya. Si tratta di uno sbilanciamento che va in contrasto con la posizione ufficiale della Tunisia, che ha mantenuto una posizione neutrale sulla crisi in Libia. Alcuni blocchi parlamentari, tra cui il Partito dei dusturiani liberi (Pdl), hanno avviato una protesta contro l’atteggiamento adottato da Ghannouchi. (Tut)