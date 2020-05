Business News: Mozambico, Saipem sviluppatore progetto Gnl operato da Total

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C’è anche Saipem fra le società impegnate nello sviluppo del progetto di gas naturale liquefatto (Gnl) in Mozambico per cui il colosso petrolifero francese Total ha ottenuto finanziamenti per 14,4 miliardi di dollari. Lo riferiscono i media locali. Nel giugno scorso la compagnia italiana – in joint venture con McDermott International e Chiyoda Corporation – ha infatti sottoscritto con i titolari dei diritti di concessione sull’Area 1 un contratto Epc per l'ingegneria e la costruzione di due treni di liquefazione del gas naturale, con una capacità nominale totale di 12,88 milioni di tonnellate all'anno (Mtpa), nonché di tutte le necessarie infrastrutture, dei serbatoi di stoccaggio e delle strutture portuali per l’esportazione. Saipem, titolare di una quota lavori nel progetto per un valore ad oggi pari a circa 6 miliardi di dollari, opererà come leader di Ccs Jv, la joint venture costituita in Italia per l'esecuzione del progetto. (Res)