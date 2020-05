Hong Kong: in strada migliaia di manifestanti, polizia ricorre a gas lacrimogeni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia di Hong Kong è ricorsa a gas lacrimogeni per disperdere migliaia di manifestanti che oggi sono scesi in strada per protestare contro la proposta di legge sulla sicurezza nell’ex colonia britannica, allo studio dell’Assemblea nazionale del popolo cinese. I dimostranti, riferiscono i media locali, hanno intonato slogan pro-democrazia mentre le forze dell’ordine, con l’uso di altoparlanti, invitavano la folla a disperdersi. Gli incidenti, riferisce il “South China Morning Post” di Hong Kong, sono avvenuti in particolare nel distretto commerciale di Causeway Bay, dove la polizia è dovuta ricorrere a gas lacrimogeni e cannoni ad acqua contro i dimostranti, che hanno anche bloccato alcune strade dell’area. (segue) (Res)