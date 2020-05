Hong Kong: in strada migliaia di manifestanti, polizia ricorre a gas lacrimogeni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ipotesi di una nuova legge sulla sicurezza a Hong Kong sta provocando forti tensioni non solo sul territorio dell’ex colonia britannica. La decisione di Pechino di discutere una nuova stretta sul dissenso nella Regione amministrativa speciale ha infatti provocato dure critiche in particolare da parte degli Stati Uniti. Ieri 200 figure politiche da tutto il mondo, inclusi 17 membri del Congresso degli Stati Uniti, hanno firmato una dichiarazione congiunta nella quale la proposta di legge viene definita “un attacco all’autonomia della città, allo stato di diritto e alle libertà fondamentali”. Sempre ieri, l’Ufficio del commissario del ministero degli Esteri cinese a Hong Kong ha assicurato in una nota che le nuove disposizioni non minerebbero l’autonomia dell’ex colonia britannica e non danneggerebbero gli interessi degli investitori. (segue) (Res)