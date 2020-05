Difesa: viceministro Esteri russo, dagli Usa accuse ridicole su Trattato cieli aperti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli Usa hanno dichiarato che la Russia viola il Trattato, e hanno ora annunciato le loro intenzioni di ritirarsi dal Trattato entro sei mesi, nel rispetto di quanto previsto dal Trattato", ha osservato Stoltenberg precisando che da Washington hanno già chiarito che, per un cambio di linea su quanto annunciato in questo ore, dovrebbe essere Mosca a tornare al rispetto degli accordi "quanto prima". "Il ritorno della Russia al rispetto (degli accordi) è il modo migliore per preservare i benefici del Trattato", ha dichiarato Stoltenberg secondo cui gli alleati Nato sono impegnati per questo sia nelle capitali che all'Osce a Vienna. Secondo il segretario generale, "gli alleati rimangono anche aperti al dialogo nel Consiglio Nato-Russia sulla riduzione dei rischi e sulla trasparenza. Continuiamo ad aspirare ad un rapporto costruttivo con la Russia, quando le azioni della Russia lo renderanno possibile", ha concluso. (Rum)