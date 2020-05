© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella notte e fino al mattino presto nubi irregolari sulla pianura in dissolvimento nel corso della giornata fino a cielo sereno, sui rilievi alpini di confine addensamenti dal mattino, altrove poco nuvoloso. Precipitazioni assenti. Minime in lieve calo, massime in lieve rialzo. In pianura minime a circa 13°C, massime attorno a 25°C.(Rem)