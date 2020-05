Al via oggi il processo a Netanyahu, è la prima volta per un premier in carica in Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prenderà il via oggi alle 15 (ora locale) presso il tribunale di Gerusalemme il processo a carico del primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, accusato di presunta corruzione. E' la prima volta nella storia del paese che un capo del governo in carica viene processato. Il processo avrebbe dovuto prendere il via a metà marzo scorso. Tuttavia, a causa della pandemia da coronavirus, è stato rimandato. Due mesi fa, dopo le elezioni del 2 marzo, Netanyahu era ancora il premier uscente, mentre oggi è primo ministro del governo che ha giurato domenica 17 maggio. Netanyahu è incriminato in tre diversi casi. Il “Caso 4000”, noto anche come caso Bezeq, risale al 2015 quando Netanyahu deteneva la delega delle Telecomunicazioni e vede il premier accusato di aver preso decisioni normative a beneficio di Shaul Elovitch, allora azionista di maggioranza del gruppo di telecomunicazioni Bezeq, in cambio di una copertura favorevole sul sito di notizie “Walla”, di proprietà di Elovitch. Nel "Caso 1000" l’accusa sostiene che Netanyahu e sua moglie avrebbero illecitamente ricevuto doni (champagne e sigari) da Arnon Milchan, un produttore di Hollywood e cittadino israeliano, e dall’imprenditore miliardario australiano James Packer. Infine, nel "Caso 2000" l’accusa sostiene che Netanyahu avrebbe cercato di negoziare un accordo con Arnon Mozes, proprietario del quotidiano israeliano "Yedioth Ahronoth", per una migliore copertura in cambio di una riforma di legge che avrebbe ostacolato la crescita del quotidiano concorrente "Israel Hayom". (Res)