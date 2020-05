Kosovo: premier uscente Kurti, Corte costituzionale agisca in base al suo mandato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scontro politico tra presidente e premier uscente, secondo la Corte costituzionale kosovara, avrebbe anche lo scopo di influenzare il processo decisionale della Consulta in vista della sentenza decisiva sulla validità del decreto del capo dello Stato sulla concessione del mandato per formare un nuovo governo all'esponente della Lega democratica del Kosovo (Ldk), Avdullah Hoti. "La Corte costituzionale condanna inoltre fortemente l'aver menzionato singoli giudici come persone che hanno autorizzazioni o responsabilità decisionali individuali in materia. La Corte costituzionale evidenzia che agisce sulla base delle previsioni costituzionali e legali, unico parametro a guidare il processo decisionale", si legge nella nota nella quale la Consulta kosovara ribadisce la sua indipendenza dalla politica. (segue) (Kop)