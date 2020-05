Kosovo: premier uscente Kurti, Corte costituzionale agisca in base al suo mandato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto dichiarato nei giorni scorsi dal presidente Thaci, "per il Kosovo e la sua democrazia è fondamentale che la Corte costituzionale funzioni in modo indipendente". "La Corte deve essere libera di lavorare senza pressioni né dalla politica, né dalla società civile e nemmeno dalla comunità internazionale", ha sottolineato Thaci. I suoi commenti giungono mentre la Corte costituzionale sta esaminando, su richiesta del Movimento Vetevendosje del premier uscente Albin Kurti, la decisione del capo dello Stato di incaricare Avdullah Hoti, rappresentante della Lega democratica del Kosovo (Ldk), per la formazione del nuovo governo. (segue) (Kop)