Roma: Raggi, proseguono lavori per ciclabile su via Tuscolana

- Proseguono i lavori per il primo tratto della nuova ciclabile transitoria su via Tuscolana a Roma. "Andiamo avanti con il nostro piano straordinario per realizzare 150 chilometri di nuove ciclabili in città". Lo scrive su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi, pubblicando alcune immagini "del cantiere su via Tuscolana, nel quadrante sud-est di Roma, dove sono iniziati i lavori per il primo tratto della nuova ciclabile transitoria, un prolungamento della pista già realizzata su questa importante strada della Capitale. Giorni fa abbiamo iniziato dall’Eur con il nuovo percorso di 3,8 km da piazza Cina a viale Egeo ed ora proseguiamo spediti - sottolinea Raggi -. Il cantiere su via Tuscolana è partito all’altezza della fermata Metro A di Porta Furba-Quadraro e proseguirà in direzione Stazione Tuscolana. In poco tempo riusciremo ad ampliare la rete delle ciclabili cittadine grazie a un iter semplificato, in linea con quanto previsto dal Piano urbano della mobilità sostenibile. Stiamo dando una risposta concreta ai cittadini in questa delicata fase della ripartenza, offrendo loro un’opportunità in più spostarsi rapidamente e in sicurezza. Un altro passo avanti verso una mobilità sempre più sostenibile e integrata", conclude il sindaco. (Rer)