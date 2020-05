Ucraina: trovato morto con un colpo di arma da fuoco parlamentare Davydenko

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamentare ucraino Valeriy Davydenko, membro del gruppo parlamentare Fiducia (Dovira), è stato trovato morto nel suo ufficio ieri sera. "Il suo corpo con un colpo di pistola è stato trovato nell'ufficio. Sono in corso le indagini", ha annunciato un altro parlamentare del suo partito citato dalla stampa di Kiev. Secondo quanto emerso in queste ore, Davydenko era sottoposto ad alcuni procedimenti penali per casi di corruzione. Nella sua auto sarebbe stata trovata una pistola. Il viceministro dell'Interno ucraino, Anton Herashchenko, ha scritto nella sua pagina Facebook che il corpo senza vita del parlamentare è stato trovato nel bagno dell'ufficio. Davydenko era un componente della commissione parlamentare per lo Sviluppo economico; mentre in passato era stato viceministro dell'Agricoltura durante la presidenza di Viktor Yanukovych (Res)