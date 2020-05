Roma Municipio IV: Verdi, nomina ex presidente sfiduciata è schiaffo alla democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo aver incassato la sfiducia unanime del suo consiglio municipale, la presidente Della Casa torna alla guida del Municipio di via Tiburtina, nominata della sindaca Raggi: una scelta dubbia sul piano della legittimità, ma gravemente sbagliata e arrogante in termini di opportunità: uno schiaffo alla democrazia". E' quanto si legge, in una nota, dei portavoce dei Verdi-Europa Verde di Roma, Guglielmo Calcerano e Silvana Meli. "Una procedura del genere, da quando si eleggono direttamente i Presidenti di Municipio, non si è mai vista - proseguono i Verdi -. Questo è il caso più eclatante di sfiducia votata nei confronti del Presidente di un Municipio nella storia del Comune di Roma con il 100 per cento dei consiglieri, compresi quelli dello stesso partito della presidente, a votare per mandarla a casa. Se questo comportamento lo avesse tenuto qualsiasi altro partito, il M5s avrebbe occupato il Municipio salendo sul tetto in sciopero della fame. Ma la coerenza in politica è fondamentale, - concludono Calcerano e Meli, - e gli elettori hanno buona memoria". (Com)