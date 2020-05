Fase 2: Coldiretti, crolla il raccolto di frutta estiva e aumentano i prezzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Addio ad un frutto su tre con il crollo del raccolto di frutta estiva in Italia, che è destinato ad avere effetti sui prezzi al consumo. E' quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base delle previsioni sul raccolto di frutta in tutta Europa per il 2020. A livello nazionale si stima una produzione di pesche e nettarine ridotta del 28 per cento per un raccolto di quasi 820 mila tonnellate che colloca l'Italia in Europa dopo la Spagna mentre il Belpaese - sottolinea la Coldiretti - resta primo produttore di albicocche con 136 mila tonnellate, un quantitativo che è però più che dimezzato rispetto allo scorso anno (-56 per cento). Una situazione drammatica nelle campagne che è destinata ad avere ulteriori e pesanti effetti anche sull'andamento dei prezzi per i consumatori che hanno fatto già registrare sugli scaffali incrementi che vanno dal +8,4 per cento per la frutta al +5 per la verdura. (segue) (com)