Fase 2: Coldiretti, crolla il raccolto di frutta estiva e aumentano i prezzi (2)

L'analisi Coldiretti su dati Istat rileva aumenti anche per il pesce surgelato (+4,2 per cento), latte (+4,1 per cento), salumi (+3,4 per cento) pasta (+3,7 per cento), burro (+2,5 per cento), carni (+2,5 per cento) e formaggi (+2,4 per cento) per effetto dello sconvolgimento in atto sul mercato per le limitazioni ai mercati al dettaglio e ai consumi fuori casa con l'emergenza coronavirus. E a peggiorare la situazione è la previsione complessiva per la produzione di frutta nell'intero vecchio continente con una contrazione europea del raccolto del 37 per cento per le albicocche e del 19 per cento per pesche e nettarine rispetto al 2019. A pesare è la situazione climatica avversa che ha tagliato le produzioni sulle quali gravano peraltro le preoccupazioni per la carenza di lavoratori per le raccolte che potrebbe comportare ulteriori perdite a carico dell'offerta nazionale.