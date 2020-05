Roma: Corbucci (Pd), presidente VII Municipio faccia sondaggio su viabilità San Giovanni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo il flop sul sondaggio per il progetto fantasma del Parco di via del Calice, al quale hanno partecipato 529 votanti in tutto, sarebbe interessante sapere cosa pensi la presidente del VII Municipio Monica Lozzi sullo stravolgimento della viabilità che interesserà il quartiere San Giovanni". Lo dichiara in una nota Riccardo Corbucci, coordinatore della segreteria del Partito democratico di Roma. "Un progetto presentato in pompa magna dalla Sindaca Raggi e dai suoi accoliti in Campidoglio e sulla quale invece la Presidente tace - Corbucci -. Un silenzio sospetto visto che la Lozzi ormai interviene su tutto, persino sulle vicende del IV Municipio. Alla Presidente voglio dare un consiglio seppur non richiesto. Invece di perdere tempo ad intervenire sul futuro politico della Raggi e di conseguenza del proprio, si occupi di amministrare il proprio Municipio e provi a chiedere ai suoi cittadini cosa ne pensano dei sensi unici di via La Spezia e via Taranto. Ci farebbe anche piacere - conclude Corbucci - conoscere il pensiero ufficiale dell'amministrazione del VII Municipio su questo progetto che non è stato mai discusso in commissione e in consiglio". (Com)