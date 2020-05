Business news: Marocco, Fondo monetario arabo eroga prestito da 127 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario arabo (Amf) ha erogato un prestito di 127 milioni di dollari al Marocco per aiutare il paese a contrastare le ricadute economiche della pandemia di coronavirus. “L'Amf segue da vicino gli sviluppi dell'economia marocchina e le sfide che deve affrontare a causa delle circostanze attuali", ha spiegato l’Amf. L'istituzione finanziaria con sede ad Abu Dhabi sta studiando la possibilità di concedere un altro prestito al Marocco per sostenere un programma di riforma nel settore delle finanze pubbliche. L'Amf ha aggiunto che le procedure per la concessione del prestito "saranno completate a breve". Il Marocco ha registrato più di 7.000 casi di coronavirus e 193 morti, secondo i dati della Johns Hopkins University. All'inizio di questa settimana, il paese nordafricano ha esteso la serrata nazionale per contenere la diffusione della pandemia fino al 10 giugno. (Res)