Business news: Tunisia, erogata linea di credito di circa 150 milioni di euro per settore turistico

- L'esecutivo tunisino ha erogato una linea di credito da 158 milioni di euro (circa 500 milioni di dinari) per consentire alle strutture alberghiere colpite dalla pandemia Covid-19 di pagare gli stipendi dei dipendenti. Lo ha annunciato il ministro del Turismo e dell'artigianato, Mohamed Ali Toumi, durante una conferenza stampa. La linea di credito resterà in vigore fino a marzo 2021. La misura di sostegno economico si aggiunge ad altre soluzioni volte a rafforzare il settore del turismo e dell'artigianato, pesantemente colpiti dalla crisi sanitaria. Inoltre, saranno concessi prestiti a un tasso di interesse del 2 per cento, da rimborsare in sette anni, a cui si aggiungono eventualmente altri due anni. Tuttavia, non tutte le categorie di alberghi potranno usufruire delle misure di sostegno governative. Gli aiuti saranno erogati alle strutture alberghiere con una, due e tre stelle il cui fatturato ha registrato un calo del 25 per cento a marzo scorso rispetto al 2019 e del 40 per cento ad aprile scorso. La situazione degli hotel a 4 stelle verrà esaminata caso per caso, mentre per le strutture a 5 stelle non sono previsti aiuti. Nel corso dell'intervista, il ministro ha ricordato che molti albergatori hanno contribuito alla lotta contro la diffusione del coronavirus. In particolare, 71 strutture turistiche hanno aperto le loro porte gratuitamente durante il periodo di quarantena e 11.000 camere sono state rese disponibili. Inoltre, hanno messo a disposizine i servizi mensa e trasporto per gli agenti della sicurezza e per il personale medico e paramedico. (Tut)