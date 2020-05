Business news: Tunisia, preoccupante incapacità dello Stato di pagare 253 milioni di euro alle imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economista tunisino Ezzeddine Saidane ha espresso “seria preoccupazione” per l’incapacità dello Stato di pagare le aziende che hanno concluso contratti di lavoro, di servizi o di fornitura per un totale di 253 milioni di euro (800 milioni di dinari circa). "La recente dichiarazione del ministro delle Finanze, Nizar Yaiche, relativa all'incapacità dello Stato di onorare i propri impegni, né quest'anno né il prossimo, nei confronti di queste società tunisine che non sono state pagate mi preoccupa seriamente, molto seriamente", ha scritto Saidane, in un post sulla sua pagina Facebook. "Lo Stato deve a queste società l'equivalente di 253 milioni di euro (800 milioni di dinari circa). Tale annuncio equivale a una dichiarazione di insolvenza (almeno parziale) da parte dello Stato", ha aggiunto l’economista. (Tut)