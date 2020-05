Business news: Egitto, ministero Finanze completa emissione obbligazioni per 5 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Finanze egiziano ha completato la sua più grande emissione di obbligazioni denominate in dollari della sua storia, con un valore complessivo pari a 5 miliardi di dollari. Lo riferisce un comunicato stampa del ministero delle Finanze. L’emissione è la seconda nell’anno fiscale 2019-2020 e consta di tre tipologie diverse di obbligazioni: 1,25 miliardi di titoli con scadenza a 4 anni; 2,75 miliardi con scadenza a 12 anni; 2 miliardi con scadenza a 30 anni. Secondo quanto riferisce la nota del ministero delle Finanze, l’emissione ha visto sottoscrizioni quattro volte il valore, chiudendo a 22 miliardi di dollari. “Le sottoscrizioni riflettono la fiducia degli investitori nell’economia egiziana, che perdura nonostante il coronavirus, grazie alle serie di misure economiche che abbiamo intrapreso”, ha dichiarato il ministro delle Finanze, Mohamed Maiit. Il responsabile del dicastero ha precisato che l’emissione ha coinvolto 400 investitori, di cui 60 hanno sottoscritto obbligazioni egiziane per la prima volta. L’alto numero di sottoscrizioni ha portato il ministero delle Finanze a tagliare il tasso di interesse di quasi 50 punti base rispetto ai tassi annunciati prima dell’avvio dell’emissione, ha sottolineato il viceministro delle Finanze, Ahmed Kouchouk. Per le tre scadenze i tassi sono stati rivisti con le obbligazioni a quattro anni con un tasso del 5,75 per cento (in apertura 6,250 per cento), i titoli in scadenza a 12 anni con un tasso del 7,625 per cento (apertura all’8,125 per cento) e infine quelle con scadenza a 30 anni con tassi all’8,875 per cento (in apertura al 9,375 per cento). (Cae)