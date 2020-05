Business News: Tanzania annuncia riapertura dei voli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità dell'aviazione civile della Tanzania (Tcaa) ha revocato la chiusura dello spazio aereo nazionale, come misura per allentare le restrizioni dovute alla pandemia di coronavirus e rilanciare l'economia. In un comunicato rilanciato dai media locali, la Tcaa spiega che "in seguito alla diminuzione dei casi segnalati di Covid-19, la Repubblica unita di Tanzania ha deciso di allentare le restrizioni di viaggio per consentire gradualmente la ripresa delle attività economiche nel trasporto aereo". In un messaggio video diventato virale sui social media locali, il presidente John Magufuli ha invitato a riaprire i voli e a far ripartire il turismo per non condannare l'economia nazionale, al secondo posto per numero di lavoratori. Ieri il ministero della Salute ha dichiarato che i viaggiatori internazionali in arrivo nel paese saranno sottoposti a regolare screening nei punti di ingresso. (Res)