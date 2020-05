Business News: Africa, governo di Parigi adotta un disegno di legge per l'abolizione del franco Cfa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo francese ha adottato il disegno di legge che abolisce definitivamente il franco Cfa, la valuta utilizzata nei paesi dell'Unione monetaria dell'Africa occidentale (Uemoa). Lo ha annunciato il portavoce del governo di Parigi, Sibeth Ndiaye, spiegando che si trattava di un provvedimento "molto atteso". "Questa fine simbolica doveva inscriversi in un rinnovamento delle relazioni tra la Francia e l'Africa e scrivere una nuova pagina della nostra storia", ha detto Ndiaye citata dai media locali. Il progetto di legge sancisce il passaggio ufficiale dal franco Cfa all'eco, la nuova moneta regionale annunciata nei mesi scorsi dal presidente francese Emmanuel Macron. In base alla nuova valuta, la Banca centrale degli stati dell'Africa dell'ovest (Bceao) non dovrà più lasciare la metà delle sue riserve di cambio presso la Banca di Francia. L'eco manterrà inoltre la parità fissa con l'euro, come già avveniva con il franco Cfa. (Res)