Business News: Mozambico, Total ottiene finanziamenti per 14,4 miliardi di dollari per progetto Gnl

- Il colosso petrolifero francese Total ha ottenuto finanziamenti per 14,4 miliardi di dollari per realizzare il suo progetto di gas naturale liquefatto (Gnl) in Mozambico. È quanto riferiscono fonti citate dal portale web della rivista “Africa Mining Market”, secondo cui Total avrebbe raggiunto un accordo di finanziamento con un gruppo che comprende circa 20 istituti di credito per la prima fase del finanziamento del debito di 14,4 miliardi di dollari. La compagnia prevede che il finanziamento verrà finalizzato nel terzo trimestre dell’anno. Le fonti non hanno specificato i nomi delle banche coinvolte nell'accordo finanziario. Nessuna conferma né smentita ufficiale è finora giunta da parte di Total. Lo scorso 30 settembre Total ha annunciato l’acquisizione della quota del 26,5 per cento che la statunitense Anadarko Petroleum deteneva nel progetto Mozambique Lng per un costo di 3,9 miliardi di dollari. L’acquisizione è avvenuta in seguito all’accordo concluso il 3 maggio 2019 con Occidental Petroleum in vista dell’acquisizione degli attivi di Anadarko in Africa (Mozambico, Algeria, Ghana e Africa de sud) e della firma dell’accordo definitivo di acquisto e di vendita. La produzione dovrebbe iniziare nel 2024. (Res)