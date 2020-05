Business News: Ghana, al via progetto di sviluppo per creare 5 mila nuovi posti di lavoro in settori ecologici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Ghana ha annunciato la prossima creazione di 5 mila posti di lavoro in settori sostenibili, nel quadro del progetto "Promuovere l'occupazione verde e le opportunità imprenditoriali in Ghana (GrEEn)", finanziato fino a 20,6 milioni di euro dall'Unione europea, dal Fondo di sviluppo del capitale delle Nazioni Unite (Uncdf), dall'Organizzazione olandese per lo sviluppo (Snv) e dal Fondo fiduciario di emergenza dell'Unione europea per l'Africa (Eutf). Lo riferisce il quotidiano economico "Financial Afrik", precisando che il progetto avrà una durata quadriennale e prevede di sovvenzionare posti di lavoro locali e "verdi" in particolare a beneficio dei giovani e dei migranti che rientrano in Ghana dall'estero. Secondo i coordinatori del progetto, "GrEEn formerà e finanzierà i leader di progetti ecologici come il riciclaggio dei rifiuti di plastica, la produzione e distribuzione di stufe ecologiche o la produzione di composti". Saranno inoltre sostenute le piccole e medie imprese che operano in aree diverse come servizi igienico-sanitari, energia, acqua e agricoltura. L'attenzione sarà focalizzata in particolare sulle regioni Ashanti e occidentale. (Res)