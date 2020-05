Business news: Huawei, dopo restrizioni Usa "sopravvivenza" sarà la parola chiave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quest'anno sarà "sopravvivenza" la parola chiave del colosso tecnologico cinese Huawei, oggetto di dure restrizioni da parte degli Stati Uniti. Lo ha dichiarato Guo Ping, presidente a rotazione della società, al summit degli analisti globali di Huawei, il primo evento aziendale dopo la decisione di Washington di imporre restrizioni all'uso di semiconduttori prodotti con software Made in Usa da parte del gigante cinese delle telecomunicazioni. I nuovi provvedimenti impediscono ai produttori stranieri di semiconduttori che utilizzano software e tecnologia statunitense di vendere a Huawei senza previa autorizzazione da parte del dipartimento del Commercio. I semiconduttori sono componenti fondamentali dei microprocessori. "Le modifiche statunitensi alle norme sui prodotti esteri influenzeranno inevitabilmente gli affari di Huawei. La società farà tutto ciò che è in suo potere ed è sicura di poter trovare una soluzione", ha sottolineato Guo. Il presidente della compagnia ha tenuto un discorso programmatico in cui ha condiviso l'esperienza e i risultati di Huawei dell'anno passato, descrivendo al contempo le prospettive di sviluppo dell'azienda. Guo ha affermato che l'azienda ha superato un anno difficile: nel maggio del 2019 è stata inserita nella lista nera del dipartimento del Commercio Usa. "Nell'ultimo anno, molte tecnologie sono diventate indisponibili per noi. Nonostante ciò, Huawei ha lottato per sopravvivere e si sta impegnando per andare avanti", ha affermato Guo. (Cip)