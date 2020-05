Business news: Cina, entrate fiscali in calo del 14,5 per cento nei primi quattro mesi dell'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le entrate fiscali della Cina sono diminuite del 14,5 per cento su base annua nel periodo gennaio-aprile. Lo riferiscono i dati diffusi dal ministero delle Finanze cinese. Il declino si è acuito rispetto al calo del 14,3 per cento nel primo trimestre dell'anno e del 9,9 per cento nei primi due mesi. Le entrate fiscali del paese nei primi quattro mesi dell'anno sono ammontate a 6.210 miliardi di yuan (circa 874 miliardi di dollari), secondo i dati diffusi del ministero. Le entrate provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (Iva), la più grande fonte di entrate fiscali nel paese, sono diminuite del 24,4 per cento su base annua nei primi quattro mesi. (Cip)