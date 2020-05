Business news: Bangladesh-Regno Unito, colloquio sottosegretari Esteri su problemi industria tessile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario agli Esteri del Bangladesh Shahriar Alam ha avuto una conversazione telefonica con l’omologo del Regno Unito Tariq Ahmad, competente per l’Asia meridionale e il Commonwealth. Al centro del colloquio, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa “United News of Bangladesh” (“Unb”) c’è stata la questione degli ordini di prodotti tessili finiti bengalesi cancellati o posticipati dalle aziende e dai distributori britannici. Si tratta di ordini confermati e poi annullati o rinviati dagli acquirenti britannici per un importo di circa 300 milioni di dollari; la loro cancellazione potrebbe mettere a rischio la sussistenza di circa un milione di lavoratori in Bangladesh. L’esponente del governo di Dacca ha suggerito la creazione di un fondo Covid-19 che sostenga i marchi importatori permettendo loro di proseguire le importazioni dal paese asiatico. I due interlocutori hanno parlato anche del ruolo del Commonwealth nel mondo post coronavirus e della questione dei rifugiati rohingya provenienti dal Myanmar ospitati dal Bangladesh. (Inn)