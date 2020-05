Business news: Cina candida Jin Liqun per secondo mandato presidenza Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha nominato ufficialmente Jin Liqun, presidente in carica della Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture (Aiib), come candidato cinese per il secondo mandato alla presidenza dell'istituto. Lo ha annunciato il ministero delle Finanze cinese. Jin, nato nel 1949, è stato eletto presidente dell'Aiib per un periodo di cinque anni, quando la banca multilaterale ha iniziato a operare nel 2016. Negli ultimi quattro anni, il numero dei membri dell'Aiib è aumentato dai 57 iniziali agli attuali 102, coprendo Asia, Europa, Nord America, Sud America, Africa e Oceania. La banca ha approvato 71 progetti, con un impegno totale di 14,27 miliardi di dollari, che copre i settori dell'energia, dei trasporti, della finanza e dell'acqua. Il processo elettorale per il secondo mandato è stato avviato oggi e il presidente sarà eletto alla quinta riunione annuale del consiglio di amministrazione della banca che si terrà il 28 luglio. Il mandato del presidente neoeletto inizierà il 16 gennaio 2021. (Cip)