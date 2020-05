Business news: Iran, aumento annuo del 27 per cento delle esportazioni di elettricità ai vicini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazione iraniane di elettricità ai paesi confinanti sono aumentate del 27,6 per cento su base annua. Lo riferisce il quotidiano iraniano "Tehran Times". L'energia elettrica esportata dalla Repubblica islamica agli Stati confinanti è ammontata a 8,31 miliardi di chilowattora tra il marzo 2019 e il marzo 2020, per un aumento di 1,7736 miliardi di chilowattora rispetto al periodo marzo 2018-marzo 2019. La Compagnia iraniana per la produzione e la fornitura di energia elettrica (Satkab) ha venduto elettricità ad Armenia, Azerbaigian, Pakistan, Afghanistan, Iraq e la Repubblica autonoma di Naxcivan (un'exclave azera). Le importazioni iraniane di elettricità, invece, sono state pari a 1,329 miliardi di chilowattora, di cui 1,294 miliardi dall'Armenia e 34 milioni dalla Repubblica autonoma di Naxcivan. (Res)