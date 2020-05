Business news: Energia, Algeria lancia progetto centrali solari da circa 3,6 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Algeria lancia un progetto per la costruzione di centrali solari che produrranno 4 mila megawatt di energia nei prossimi quattro anni. Lo ha annunciato il governo algerino. Il progetto, "Tafouk1", ha un costo compreso tra i 3,2 e i 3,6 miliardi di dollari, secondo quanto dichiarato dal ministro dell'Energia di Algeri, Mohamed Arkab, in occasione della presentazione del piano insieme al primo ministro, Abdelaziz Djerad. L'infrastruttura creerà oltre 56 mila posti di lavoro durante la fase di costruzione, mentre i dipendenti del complesso ultimato saranno circa 2 mila. Le centrali saranno costruite in dieci province del paese nordafricano su di una superficie complessiva di 6.400 ettari. "Il progetto risponderà alla domanda nazionale di energia e preserverà le nostre risorse fossili", ha sottolineato Arkab. Inoltre, il ministro ha aggiunto: "La realizzazione di questo progetto permetterà all'Algeria di posizionarsi sul mercato internazionale, esportando sia elettricità a un prezzo competitivo, sia le competenze". (Ala)