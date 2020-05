Business News: Zambia, interrotte esportazioni di rame in Tanzania, a rischio altri paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Zambia ha interrotto le sue esportazioni di rame in Tanzania ed in altri paesi africani, con conseguenze che preoccupano gli specialisti di settore. Lo riferisce l'agenzia economica "Ecofin", ricordando che il paese africano è il secondo produttore africano di rame (dopo la Repubblica democratica del Congo), settore che è la sua principale fonte economica. Domenica 10 maggio, lo Zambia ha annunciato la chiusura dei confini con la vicina Tanzania dopo aver constatato un incremento dei casi di contagio. "Nessun movimento sarà permesso dentro o fuori dal distretto", ha dichiarato al quotidiano "The Citizen" il ministro della Salute dello Zambia, Chitalu Chilufya, facendo riferimento al distretto frontaliero di Nakonde. La misura ha avuto fra le principali conseguenze il blocco delle esportazioni di rame verso il porto tanzaniano di Dar es Salaam: secondo un funzionario doganale, una fila di camion è bloccata alla frontiera zambo-tanzaniana in attesa di nuove autorizzazioni, mentre il vicino Sudafrica ha chiuso da tempo i confini costringendo le compagnie minerarie a trovare mercato altrove. Nello Zambia sono ad oggi confermati 772 casi di contagio, di cui sette decessi. (Res)