Business News: Kenya, Banca mondiale approva prestito per 1 miliardo di dollari

- La Banca mondiale ha approvato un prestito di 1 miliardo di dollari in favore del Kenya per aiutare il paese a colmare il deficit di bilancio e ad affrontare lo shock economico innescato dalla pandemia di coronavirus. È quanto annunciato dall’istituto di credito internazionale in una nota, secondo cui si tratta del secondo prestito diretto al bilancio del Kenya dopo quello approvato lo scorso anno. “La sua approvazione è tempestiva, poiché contribuirà a colmare il divario finanziario generato dal grave shock”, si legge nella nota rilanciata dai media locali. Il disavanzo di bilancio del Kenya è salito all'8,2 per cento del prodotto interno lordo (Pil) nell'esercizio finanziario in coso, rispetto a una previsione iniziale inferiore al 7 per cento, principalmente a causa della riduzione della riscossione delle imposte e della perdita di entrate derivanti dall'Iva e dai tagli delle imposte sul reddito. Secondo il ministro delle Finanze keniota, Ukur Yatani, l'approvazione rappresenta un segno di fiducia nella gestione dell'economia da parte del governo. “La Banca mondiale non fornisce sostegno di bilancio ai paesi con un quadro macro debole”, ha scritto il ministro su Twitter. (Res)