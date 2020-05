Business News: Club di Parigi accorda moratoria sul debito del Mali, in attesa altri 20 paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Club di Parigi – il gruppo informale di organizzazioni finanziarie dei 22 paesi più ricchi del mondo incaricati di discutere della rinegoziazione del debito dei paesi in via di sviluppo – ha accordato al governo del Mali una moratoria sul debito nazionale per quest'anno. Lo hanno annunciato fonti del ministero delle Finanze francese ai media locali, precisando che il Mali si aggiunge ai tre paesi che finora hanno firmato una moratoria con il gruppo di finanziatori: Nepal, Grenada e Dominica. Si tratta primo paese dell'Africa ad ottenere una simile misura dopo l'approvazione della sospensione dei pagamenti del debito dei paesi più poveri, approvata dai paesi del G20 lo scorso 15 aprile. Secondo una fonte vicina al Club e citata dal quotidiano francese "Le Monde", altri 20 paesi sono attualmente nella fase di "finalizzazione dei documenti" per firmare a loro volta un accordo di questo tipo: Pakistan, Etiopia, Repubblica democratica del Congo, Congo-Brazzaville, Camerun e Mauritania sarebbero fra i paesi più vicini ad ottenere una moratoria sul debito, prevista dal Club di Parigi per un totale di 77 paesi. "Prevediamo che alcune decine di altri paesi ci invieranno la loro richiesta nei prossimi giorni", ha aggiunto la fonte francese, ricordando che si tratta di una "una sospensione temporanea" del debito e che il denaro andrà rimborsato in seguito. Le somme non pagate nel 2020 saranno rimborsate in tre anni - nel 2022, 2023 e 2024 - dopo un anno bianco nel 2021, ha spiegato la stessa fonte, sottolineando che 41 dei 49 paesi dell'Africa sub-sahariana sono ammissibili alla moratoria per quest'anno, per un corrispettivo di 19 miliardi di dollari sui 36 miliardi dei 77 paesi ammissibili. (Frp)