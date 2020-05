Business news: India, persi investimenti stranieri per 16 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa dell’impatto economico della pandemia di coronavirus gli investitori stranieri hanno ritirato dai paesi in via di sviluppo dell’Asia circa 26 miliardi di dollari, di cui oltre 16 miliardi dall’India. La stima è del Congressional Research Center s (Crc), istituto di ricerca politica del Congresso degli Stati Uniti, contenuta in uno studio sugli effetti economici globali dell’emergenza sanitaria Covid-19. Il Centro si aspetta per il primo trimestre una contrazione del 3,8 per cento nell’area dell’euro e del 4,8 per cento negli Usa. Il rapporto osserva l’emergere di approcci diversi tra i governi, alcuni orientati al nazionalismo e altri a una risposta internazionale coordinata, differenze che mettono a dura prova le relazioni tra economie sviluppate e in via di sviluppo. Secondo l’istituto del Congresso solo la Cina, l’India e l’Indonesia registreranno tassi di crescita positivi quest’anno, sebbene modesti. (Inn)