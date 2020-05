Business news: Panasonic trasferisce produzione elettrodomestici dalla Thailandia al Vietnam

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Panasonic chiuderà un grande stabilimento per la produzione di elettrodomestici alle porte di Bangkok il prossimo autunno, e trasferirà la produzione nel Vietnam, nell’ambito di un processo di consolidamento ed efficientamento delle operazioni. Lo riferisce il quotidiano “Nikkei”. Lo stabilimento di Panasonic in Thailandia interromperà la produzione di lavatrici il prossimo settembre, e di frigoriferi il mese successivo. La chiusura definitiva dell’impianto è stata programmata dall’azienda per marzo 2021, e si estenderà anche ad un vicino centro di ricerca e sviluppo. Gli 800 dipendenti dello stabilimento verranno licenziati, ma Panasonic si è impegnata ad assisterli nella riqualificazione professionale e a dar loro nuove posizioni all’interno del gruppo. Tramite il trasferimento nel Vietnam, l’azienda giapponese punta a ridurre i costi consolidando le catene di fornitura della componentistica. La produzione di elettrodomestici verrà spostata alle porte di Hanoi, dove ha già sede il principale hub di Panasonic per la produzione di elettrodomestici nel Sud-est asiatico. (Git)