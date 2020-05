Business news: Samsung Biologics firma contratto di fornitura con GlaxoSmithKline

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il produttore sudcoreano di farmaci a contratto Samsung Biologics Co ha annunciato il 22 maggio di aver firmato con GlaxoSmithKline Plc (Gsk) un contratto di fornitura di prodotti biofarmaceutici nel valore di 231 milioni di dollari in otto anni. Il ramo biotecnologico del Gruppo Samsung inizierà a sintetizzare farmaci contro il lupus per Gsk, con l’obiettivo di giungere in un secondo momento a fornire altre tipologie di farmaci all’azienda farmaceutica britannica. L’accordo coprirà inizialmente la produzione del farmaco Benlysta, con le prime consegne previste nel 2022. (Git)