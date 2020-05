Business news: Arabia Saudita, fondo sovrano investe 7,7 miliardi di dollari in importanti multinazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fondo sovrano saudita ha investito 7,7 miliardi di dollari nelle azioni di alcune tra le più importanti multinazionali al mondo. Lo riferisce il quotidiano saudita "Arab News". Tra le società figurano Boeing, Facebook, Disney, Marriott, Starbucks, due grandi istituti di credito statunitensi (Citigroup e Bank of America) e compagnie petrolifere come British Petroleum (Bp), Total e Royal Dutch Shell. Secondo una dichiarazione presso l'organo regolare della borsa Usa, il fondo sovrano - del valore complessivo di 300 miliardi di dollari - detiene attualmente 10 miliardi di dollari in azioni di 24 compagnie, di cui la quota di maggior valore in Uber (più di due miliardi). Tra gli investimenti più recenti, spiccano gli 827 milioni di dollari in Bp, i 713 milioni in Boeing, i 521 milioni ciascuno in Citigroup e Facebook. (Res)