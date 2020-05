Business news: Iran, potenziale di esportazioni non petrolifere per 100 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Iran ha il potenziale necessario ad aumentare la propria capacità di esportazione di beni non petroliferi fino a un valore di 100 miliardi di dollari. Lo ha dichiarato il direttore della Commissione per la promozione delle esportazioni della Camera di commercio, industria e agricoltura (Iccima), Jamshid Nafar, al quotidiano "Tehran Times". Nafar ha indicato nella mancanza di infrastrutture e in problemi gestionali i maggiori ostacoli a un incremento delle esportazioni. Queste ultime si sono assestate a 1,6 miliardi di dollari nel primo mese del calendario iraniano (21 marzo - 20 aprile), segnando un calo giudicato da Nafar normale vista la diminuzione della domanda globale a causa dell'emergenza sanitaria e che avrà termine con l'apertura dei confini. Secondo l'autorità doganale iraniana (Irica), nel 2019 la Repubblica islamica ha esportato prodotti non petroliferi in 50 paesi europei, 21 asiatici, 28 africani e 12 americani. Il volume totale del commercio estero lo scorso anno è stato di 85,1 miliardi di dollari, di cui 41,3 in esportazioni e 43,8 in importazioni. (Res)