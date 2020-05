© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo per lo sviluppo agricolo saudita ha approvato prestiti per oltre 88,9 milioni di dollari per finanziare 12 progetti in diverse regioni del paese e importare derrate alimentari dall’estero. Lo riferisce il quotidiano saudita "Saudi Gazette".Tra le iniziative da finanziare figurano la coltivazione di verdure e datteri, la pollicoltura, l’importazione di riso, grano e semi di soia. (Res)