Business news: Egitto, in programma costruzione del più grande impianto di cavi in fibra ottica della regione Mena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto costruirà il più grande impianto di cavi in fibra ottica della regione del Medio Oriente e Nord Africa (Mena) con investimenti per oltre 1 miliardo di sterline (63,2 milioni di dollari). Lo ha annunciato il presidente della Zona economica del Canale di Suez (Sczone), Yehia Zaki, in una nota. L'impianto di 50.000 metri quadrati sorgerà nella città di Ain Sokhna, nel Golfo di Suez, e dovrebbe entrare in funzione nel terzo trimestre del 2021. Il progetto fa parte di un accordo iniziale siglato tra l'Organizzazione araba per l'industrializzazione (Aoi) di proprietà del governo e il fornitore di servizi Benya Capital. "La capacità di produzione annuale del progetto è di quattro milioni di chilometri di cavi, mentre gli investimenti nel progetto ammontano a oltre 1 miliardo di sterline”, ha affermato Zaki. Il governo ha affermato che la produzione di cavi in fibra ottica soddisferà le esigenze delle società di telecomunicazioni, energia, gas e petrolio, nonché delle nuove città che il paese sta costruendo. Benya Capital ha scelto la società statunitense Corning Inc, un fornitore leader di fibre ottiche, cavi e soluzioni di comunicazione, come fornitore strategico dell’impianto. (Cae)