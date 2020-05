Business news: Marocco, lanciati di nuovi prodotti di garanzia per i prestiti alle imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato economico di vigilanza del Marocco, riunito giovedì in modalità videoconferenza, ha lanciato due nuovi prodotti di garanzia di prestito per le imprese per rilanciare l'economia. Lo ha annunciato il ministero dell'Economia, delle Finanze e riforma amministrativa di Rabat, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa ufficiale "Map". Il primo prodotto è "Relance Tpe" che è una garanzia dello Stato fino al 95 per cento per i crediti di rilancio dell'attività, concessi a negozi e artigiani. Il secondo è "Damane Relance", una garanzia statale che varia tra l'80 per cento e il 90 per cento a seconda delle dimensioni dell'azienda. (Mar)