Roma: assessore, in arrivo un altro milione per pacchi alimentari

- "Siamo vicini a tutte le famiglie e per questo come Roma Capitale abbiamo deciso di destinare un ulteriore milione di euro per l’acquisto di pacchi alimentari, da continuare a distribuire a chi vive in questo momento maggiore difficoltà". Lo scrive su Facebook l'assessore alla Persona, scuola e comunità solidale di Roma Capitale Veronica Mammì. "Sappiamo bene che sono molti i cittadini in situazione di fragilità e per tutti ci stiamo adoperando, senza un attimo di sosta, dall'inizio dell’emergenza: in queste settimane - spiega l'assessore - abbiamo consegnato circa 45 mila pacchi di generi alimentari e il lavoro per l’erogazione dei Buoni Spesa è iniziato immediatamente senza mai fermarsi. Roma è stata fra le prime città italiane ad aprire le domande e iniziare l’erogazione dei ticket, già a pochi giorni dall'annuncio di questa misura da parte del Governo. A metà aprile - aggiunge Mammì - a Roma ne avevamo già messi in erogazione 25 mila, mentre altre grandi città italiane dovevano ancora iniziare la distribuzione. A Roma per i Buoni Spesa sono arrivate oltre 100 mila richieste, esaminate prima dai Municipi e poi dal Dipartimento per assicurare che l’aiuto arrivasse in via prioritaria a persone senza reddito né altri contributi economici pubblici di una certa consistenza. Alla fine delle verifiche, sono stati individuati i 70 mila beneficiari: circa 200 mila persone, tra singoli e famiglie. Ad oggi tutti i ticket sono stati già messi in erogazione, e hanno raggiunto o stanno per raggiungere i beneficiari secondo i tempi di distribuzione previsti dalle diverse modalità di consegna: tramite l’app, gli uffici di Poste Italiane o presso la propria abitazione grazie alla Polizia locale". L'assessore ricorda "a tutti i cittadini che è sempre attiva la mail: un canale diretto con gli uffici del Dipartimento politiche sociali, in questa fase delicata, per supporto e chiarimenti in merito alle domande presentate. L’impegno è costante e continua ad andare avanti", conclude Mammì. (Rer)