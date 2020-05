Business news: Cina, Nestlé investe 100 milioni di dollari in impianto di produzione cibi a base vegetale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gigante dell'industria alimentare Nestlé ha annunciato un investimento di oltre 102 milioni di dollari per costruire un impianto per prodotti alimentari a base vegetale nell'area di sviluppo economico-tecnologico di Tientsin, in Cina. Secondo quanto riferisce la stampa internazionale, l'azienda potrebbe lanciare prodotti alternativi alla carne entro la fine di quest'anno. I consumatori cinesi si sono costantemente spostati verso diete a base vegetale negli ultimi anni, in parte a causa della diffusione della peste suina africana e in parte a causa delle tensioni commerciali fra Cina e Stati Uniti che hanno influito sui prezzi della carne. Il mercato cinese vegetariano, che comprende prodotti a base di carne alternativi, è cresciuto del 33,5 per cento dal 2014 per un valore di poco meno di dieci miliardi di dollari nel 2018, secondo Euromonitor. Secondo le previsioni, entro il 2023 l'industria avrà un valore di 11,9 miliardi di dollari. Secondo quanto riferisce la stampa estera, la società ha dichiarato che l'investimento in questione includerà anche una significativa espansione della capacità dell'attuale stabilimento per alimenti per animali domestici Purina di Nestlé, con nuove linee di produzione che offrono ai consumatori una dieta veterinaria selezionata. La società, che ha 31 siti produttivi in Cina, ha anche affermato che aumenterebbe la capacità di produzione annuale di un impianto locale di biscotti. (Cip)