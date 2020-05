Business news: Siria, l’ombra dell'Iran dietro allo scontro di potere per il controllo della telefonia mobile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore della telefonia mobile in Siria è il campo della recente battaglia che vede contrapposto il governo di Damasco e i due soli operatori del paese, Syriatel e Mtn Syria. All'origine della disputa la richiesta da parte dell’Autorità per le telecomunicazioni siriana di ingenti somme alle due società per tasse arretrate non versate. L’apparente accanimento contro le due compagnie, tuttavia, cela la volontà di nuovi attori di penetrare il mercato della telefonia mobile siriana dopo avere eliminato - o quanto meno preso il controllo - della concorrenza. Tra le compagnie che starebbero tentando di entrare nel mercato siriano vi è l’iraniana Mci, che secondo diversi osservatori avrà il 40 per cento di una nuova compagnia nazionale. (Res)