Business news: Libano, prosegue contratto con algerina Sonatrach malgrado contrasti recenti

- Il contratto di fornitura di carburante tra il governo del Libano e la compagnia petrolifera statale algerina Sonatrach proseguirà, secondo le condizioni di Beirut, nonostante le ultime polemiche su una spedizione di carburante contraffatto. Lo ha annunciato il ministro dell'Informazione libanese, Manal Abdul Samad, al termine di una riunione del gabinetto di governo. Lo scorso 25 aprile, il procuratore generale della Corte d’appello del Monte Libano, Ghada Aoun, ha emesso un mandato d’arresto a carico di 17 persone, tra cui il direttore del colosso petrolifero algerino Sonatrach nel paese dei cedri, Tarek Faoual. I mandati di arresto sono stati emessi nel quadro dello scandalo per la consegna da parte di Sonatrach di combustibile difettoso alla società Electricité du Liban. I 17 rappresentanti di Sonatrach Petroleum, sussidiaria di Sonatrach Algeria, sono stati arrestati sulla base di prove “di irregolarità nell'importazione di combustibile e tangenti”. Le indagini in Libano sono partite dopo la denuncia presentata dall’avvocato Wadih Akl, membro della Corrente patriottica libera (Cpl), il partito cristiano-maronita fondato dal capo dello Stato, Michel Aoun, e attualmente guidato dall’ex ministro degli Esteri, Gebran Bassil. La Sonatrach Petroleum aveva firmato un accordo con Electricité du Liban nel 2005 per la consegna di combustibile. Secondo l’accusa, avrebbe consegnato combustibile non conforme a marzo e aprile scorsi. Lo scorso 13 maggio il presidente algerino, Abdelmadjid Tebboune, ha stabilito l’apertura di un’inchiesta sullo scandalo per corruzione in Libano che riguarda la compagnia nazionale per gli idrocarburi Sonatrach. (Lib)