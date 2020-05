Business news: Kuwait e Arabia Saudita sospendono attività estrattive nel giacimento di Al Khafjii

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kuwait e Arabia Saudita avrebbero deciso la sospensione delle attività estrattive nel giacimento di Al Khafji nel quadro delle riduzione dell’output petrolifero sancito dall’accordo tra i membri dell’Opec+. Lo riferisce il quotidiano panarabo "Asharq al Awsat" citando fonti anonime. Il giacimento di Al Khafji si trova nella zona neutrale tra Kuwait e Arabia Saudita ed è gestito dalla Al Khafji Joint Operations Co., una joint venture tra la Kuwait Gulf Oil Company e Aramco Gulf Operations Company (Agoc), una controllata di Saudi Aramco. Le attività estrattive sono riprese nel febbraio scorso dopo la chiusura del giacimento nel 2014 per cause legate all'inquinamento ambientale. (Rel)