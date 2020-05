Business news: Cina rafforzerà investimenti con paesi lungo la Nuova via della seta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina rafforzerà ulteriormente il commercio e gli investimenti con i paesi lungo la Nuova via della seta (Belt and Road initiative, Bri). "Il paese esplorerà i mercati emergenti mantenendo i legami con quelli tradizionali nel contesto della crisi originata dalla pandemia di coronavirus", ha detto il ministro del Commercio Zhong Shan in conferenza stampa. I dati ufficiali mostrano che il commercio della Cina con i paesi Bri è cresciuto dello 0,9 per cento su base annua nei primi quattro mesi, in cui il commercio estero totale del paese ha subito una contrazione del 4,9 per cento. "La Cina lavorerà con i paesi lungo la Nuova via della seta per aiutare ad affrontare le difficoltà per le società e per portare avanti i progetti all'estero, creare più zone di libero scambio e includere più paesi nella cooperazione in materia di investimenti", ha affermato il viceministro Wang Bingnan. Il commercio totale tra Cina e paesi Bri ha superato i 7.800 miliardi di dollari dal 2013 al 2019, secondo i dati del ministero. "Nel frattempo, il paese espanderà attivamente le importazioni, in particolare con l'aiuto del terzo China International Import Expo in programma dal 5 al 10 novembre di quest'anno", ha aggiunto Zhong. (Cip)