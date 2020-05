Business news: India, pacchetto di stimolo punta a creare domanda riattivando l’impresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze dell’India, Nirmala Sitharaman, reduce da cinque conferenze stampa in cui ha illustrato nel dettaglio le misure contenute nel pacchetto da 20 mila miliardi di rupie (oltre 244 miliardi di euro) denominato Missione per un’India autosufficiente (Atmanirbhar Bharat Abhiyan), ha sintetizzato in un’intervista rilasciata al quotidiano “The Times of India” l’impianto del piano, respingendo le critiche sull’adeguatezza delle risorse per il sostegno ai poveri. Secondo l’esponente del governo sono stati ascoltati i diversi segmenti della società ed è stato concluso che si può stimolare la domanda in diversi modi: “Il denaro nelle mani delle persone può arrivare in numerose forme e ciò che abbiamo fatto è darlo attraverso la strada della creazione della domanda affinché le imprese vengano riattivate”. La titolare delle Finanze ha assicurato che ci sarà spazio per i privati in tutti i settori anche se le aziende pubbliche continueranno ad avere un ruolo importante. Riguardo alla possibilità che l’India attragga investimenti prima diretti verso la Cina, Sitharaman ha detto: “Queste sono decisioni commerciali. Noi possiamo creare un ambiente che sia positivo, che sia amichevole dal punto di vista fiscale e imprenditoriale e un ecosistema che possa aiutare le imprese con i fornitori di componenti, che sono integrati nelle loro catene del valore”. (Inn)