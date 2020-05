Business news: Cina, 91 per cento piccole e medie imprese ha ripreso l'attività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa il 91 per cento delle piccole e medie imprese (Pmi) della Cina ha ripreso l'attività dopo le interruzioni causate dalla pandemia di Covid-19, secondo i dati aggiornati a lunedì. Lo ha reso noto Huang Libin, portavoce del ministero dell'Industria e della tecnologia dell'informazione cinese. "Circa il 93 per cento delle Pmi nei settori manifatturiero e delle costruzioni ha ripreso a lavorare, mentre circa l'87 per cento delle Pmi nei settori alberghiero e della ristorazione ha ripreso l'attività", ha affermato Huang. Il ministero spiega che il governo centrale ha lanciato una serie di misure mirate a sostegno delle piccole e medie imprese, che sono state tra le più colpite dall'epidemia. "Politiche come tagli degli indici di riserva delle banche e speciali programmi di rilancio hanno offerto prestiti a basso costo di 2.850 miliardi di yuan (circa 400 miliardi di dollari) alle imprese, in particolare micro, piccole e medie imprese", ha osservato Miao Wei, capo del ministero. "Il paese continuerà ad attuare incentivi politici e a intensificare il sostegno finanziario per le Pmi, aiutandole nel contempo a sviluppare competenze in settori specifici", ha proseguito. (Cip)