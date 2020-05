Business news: Cina, Xiaomi registra crescita del fatturato del 13,6 per cento nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso tecnologico cinese Xiaomi ha raggiunto una solida crescita in tutti i segmenti di business nel primo trimestre del 2020: il fatturato totale della compagnia è stato di 49,7 miliardi di yuan (circa 7 miliardi di dollari), in crescita del 13,6 per cento su base annua. Lo ha reso noto la compagnia annunciando i risultati finanziari al 31 marzo 2020. L'utile netto rettificato è stato di 2,3 miliardi di yuan (323,7 milioni di dollari), con un aumento del 10,6 per cento rispetto all'anno precedente. Secondo il rapporto Canalys, Xiaomi ha affrontato con successo la contrazione del mercato ed è stata in grado di raggiungere la più alta crescita su base annua in termini di spedizioni, classificandosi tra le prime cinque aziende di smartphone in tutto il mondo. Inoltre, il tasso di penetrazione degli smartphone 5G di Xiaomi in Cina è stato del 25,9 per cento, superando la media del settore e riflettendo la propria posizione di leader nel mercato degli smartphone 5G. Secondo il rapporto, gli investimenti in Ricerca e sviluppo sono stati pari a 1,9 miliardi di yuan (267 milioni di dollari), in crescita del 13,4 per cento. Le entrate del mercato estero sono invece ammontate a 24,8 miliardi di yuan (3,5 miliardi di dollari), pari al 50 per cento del totale. (Cip)