Business news: India, dal primo giugno saranno riattivate 200 tratte ferroviarie

- Dal primo giugno in India saranno reintrodotti ulteriori collegamenti ferroviari per il trasporto passeggeri, in aggiunta a quelli riattivati il 12 maggio e ai treni speciali per i migranti interni. Lo ha reso noto il ministero delle Ferrovie, che ha messo a punto il piano di graduale ripresa dell’attività in accordo coi ministeri dell’Interno e della Sanità nell’ambito dell’allentamento delle misure di contenimento dell’epidemia di coronavirus. Le Ferrovie Indiane, l’operatore pubblico, serviranno 200 tratte, tra andata e ritorno. Resteranno sospesi gli altri collegamenti. I biglietti possono essere acquistati esclusivamente nella biglietteria online, mentre restano ancora chiuse quelle fisiche e quelle automatiche nelle stazioni. Potranno partire solo viaggiatori asintomatici, che dovranno sottoporsi al controllo della temperatura e avranno l’obbligo di indossare mascherine e scaricare l’app per il tracciamento Arogya Setu. Saranno forniti cibi confezionati solo su alcuni treni. I passeggeri potranno portare alimenti e acqua. Non saranno fornite lenzuola o coperte. Una volta giunti a destinazione i passeggeri dovranno seguire i protocolli sanitari previsti dagli Stati di arrivo. (Inn)